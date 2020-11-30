Причиной обысков стала возможная халатность врача, которая могла привести к смерти легенды, сообщает CNN со ссылкой на аргентинские СМИ. Сообщается, что Луке даже были выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве.

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Сотрудники прокуратуры провели обыски в доме и клинике врача, а также прослушали его звонки. Одной из причин такого внимания к Луке стали дочери Марадоны, которые стремятся узнать, какие лекарства принимал отец.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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