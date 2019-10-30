"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси". Правила жизни Диего Марадоны

30 октября отмечает свой день рождения легенда Наполи, Бока Хуниорс и сборной Аргентины. "Футбол 24" собрал цитаты Эль Диего о Пеле, наркотиках и даже Папе Римском.

Я – футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно.

Футбол – игра удовольствия и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс – это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом.

Господь наделил меня хорошей игрой. Вот почему я всегда крещусь, когда выхожу на поле. Мне кажется, я подведу его, если не сделаю этого.

Бог помогает только тем, кто помогает себе сам.

Чтобы всего этого достичь, мне пришлось тяжело работать. Если кто-то отрицает этот факт – он может поцеловать меня в задницу.

В Неаполе все шло для меня так хорошо, потому что я принес людям то, чего у них не было: паса пяткой, обводки и титулы, но – самое главное! – я дал им возможность гордиться. Потому что до моего прихода никто не хотел связываться с Неаполем.

Чтобы успокоиться, я поднял глаза вверх, к небу, но увидел на одной из трибун плакат: "Con la diez? Dios. Кто под десятым номером? Бог".

Тренер, который празднует победу своей команды, должен делать это таким образом, чтобы не огорчить соперника еще больше.

Нет смысла спорить о том, кто лучше – я или Пеле. Любой скажет, что я.

Я бы посоветовал Пеле вернуться обратно в свой музей.

Даже в Бразилии Пеле – второй в списке лучших спортсменов после Айртона Сенны. Он обречен быть вторым.

Скажите Пеле, пусть вернется в музей. Он сказал, что Неймар лучше Месси? Наверное, Пеле выпил не ту таблетку.

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Сотни таких же ребят, как Бекхэм, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площадках.

Дэвид всегда был очень занят своими "Spice Girls", но иногда он все-таки находил время для игры в футбол. И делал он это очень хорошо. Однако Бекхэм кое-чем провинился перед своей национальной сборной...

Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе вскоре придется сражаться ежедневно. Они вызывают эйфорию – такую, как будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион.

В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, другой – Сан-Мартином. А мне никто не верил, что я – Марадона.

Я просрал все, что у меня было. Теперь я просто хочу наслаждаться семейной жизнью.

Наркотики заставили меня пропустить самое важное: то, как росли дочери. И этого я себе не прощу никогда.

Если женихи моих дочерей вынудят их заплакать хотя бы несколько раз, с каждым из них, наверное, произойдет несчастный случай.

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Я никогда не изменял своей жене. Но если бы это и произошло, я ни за что не признался бы в этом.

Хорошо, что в мире есть гомосексуалисты. Они оставляют нам больше красивых женщин.

Всем, кто критикует меня, придется рано или поздно сожрать свои слова.

Я всегда был готов немного пожертвовать болельщикам – на баннеры и вино, но не так, чтобы они озолотились! Если ты платишь – тебя поддерживают; не платишь – кроют матом. Я никогда не платил за поддержку. Так убивается страсть.

Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси.

Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться феноменом. Хватит об этом, оставьте его в покое.

У меня с самого начала был свой игровой стиль, и это то, в чем я пока могу оставаться лучшим, чем Месси.

Гвардиола – настоящий феномен, но не заставляйте меня верить в сказку о том, что он создал "тики-таку". Ее первым изобрел Кройф.

Моуринью – мой друг. Для меня Жозе – лучший, потому что он знает, что вы собираетесь сказать до того, как вы это скажете.

Главный тренер сборной Италии идет работать в "Челси". Для меня то, что произошло, отвратительно и постыдно.

Я бы отдал руку, чтобы снова работать со сборной. Или даже свою жизнь. Думаю, что у меня есть шанс вернуться на эту должность.

Да, я пошел против Папы Римского. Приехал в Ватикан и увидел крышу из золота. И услышал, как Папа говорит о том, что Церковь заботится о бедных детях... Но, черт побери, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!

Ватикан для меня – это сплошная ложь.

Каждый, кто обокрал вора, заслуживает прощения.

Мне много раз предлагали пойти в политику, а я сказал им "нет", потому что не гожусь для того, чтобы воровать у людей.

В мире политики с помощью денег побеждают на выборах, а Фидель победил всех с помощью винтовки. Потому что у него есть яйца! Я люблю Кубу!

Аргентина – это я.

Я аргентинец по самые яйца. Я хочу умереть в своей стране.

Мать считает, что я лучший. А я никогда не противоречу матери.

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