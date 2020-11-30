Леопольд Луке, особистий лікар Дієго Марадони, прокоментував заяву про свою причетність до смерті легендарного аргентинця.

"Обшуки у клініці? Забрали медичні документи. Не було лікарської помилки. Боротьба Марадони із залежністю від психоактивних речовин? Я робив все, що міг. Дієго потрібна була допомога", – наводить слова Луке Sky Sports.

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Зазначимо, що співпрацівники прокуратури провели обшуки в домі та клініці лікаря, а також прослухали його дзвінки. Однією з причин такої уваги до Луке стали доньки Марадони, котрі прагнуть дізнатись, які ліки приймав їх батько.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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