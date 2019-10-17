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Врач Динамо назвал срок восстановления Бойко после операции

22:42 26 Читати українською
Врач Динамо назвал срок восстановления Бойко после операции
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Старший врач Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья Дениса Бойко после операционного вмешательства.

"В течение длительного времени Денис обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Его обследовали ведущие отечественные специалисты и определили наличие проблем в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. В одной из столичных нейрохирургических больниц было проведено детальное обследование, которое показало наличие грыжи. После всех процедур Денис в сопровождении врача Динамо отправился в немецкий Мюнхен, где после нескольких обследований было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи.

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В целом, это обычная процедура. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков.

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Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно. Немецкие специалисты сообщили, что оперативное вмешательство прошло профессионально и вовремя. На следующий день Денис уже осуществлял прогулки, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", – цитирует Миронова официальный сайт ФК Динамо.

Отметим, что в текущем сезоне Бойко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 поединков в УПЛ), в которых суммарно пропустил 12 голов. Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ним следует Александрия с 19-ю пунктами.

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УПЛ Леонид Миронов Денис Бойко Денис Бойко
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