Лікар Динамо назвав термін відновлення Бойка після операції

Старший лікар Динамо Леонід Миронов розповів про стан здоров'я Дениса Бойка після операційного втручання.

"Протягом тривалого часу Денис звертався до нас з певними скаргами на больові відчуття в області хребта. Його обстежили провідні вітчизняні спеціалісти і визначили наявність певних проблем у попереково-крижовому відділі хребта. В одній зі столичних нейрохірургічних лікарень було проведено детальне обстеження, яке показало наявність грижі. Після всіх процедур Денис у супроводі лікаря Динамо відправився до німецького Мюнхена, де після кількох обстежень було прийнято рішення про негайне оперативне втручання з видалення міжхребцевої грижі.

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Загалом, це звичайна процедура. Подібна патологія розвивається роками, іноді десятиліттями. З огляду на специфіку роботи воротарів, які роблять до тисячі стрибків і падінь за одне тренування, це все призводить до хронічних змін міжхребцевих дисків.

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Операція відбулася 11 жовтня і пройшла дуже успішно. Німецькі фахівці повідомили, що оперативне втручання пройшло професійно і вчасно. Наступного дня Денис уже здійснював прогулянки, а за кілька днів повернувся до Києва. Воротар почувається добре, скарги після операції зникли. Зараз він буде проходити спеціальну реабілітацію, яка займе від чотирьох до шести тижнів", – цитує Миронова офіційний сайт ФК Динамо.

Зазначимо, що у поточному сезоні Бойко зіграв у 10 матчах у всіх турнірах (6 поєдинків в УПЛ), в яких сумарно пропустив 12 голів. Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ним йде Олександрія з 19-ма пунктами.

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