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Бурда вернулся в Украину после операции

08:51 15 Читати українською
Бурда вернулся в Украину после операции
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда прибыл в Украину после успешной операции на колене.

"Никита Бурда вернулся после операции. Рядом всегда близкие. Здоровья тебе, брат мой. Все будет хорошо", – говорится в заметке Instagram агента Бурды.

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Отмечается, что у Бурды повреждение передней крестообразной связки, а восстановление займет 5-6 месяцев.

Напомним, защитник Динамо получил травму в матче 8 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:0) и вынужден перенести операцию.

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