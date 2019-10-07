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Льорис избежал операции – вратарь получит консервативное лечение тяжелой травмы

22:05 15 Читати українською
Льорис избежал операции – вратарь получит консервативное лечение тяжелой травмы
Уго Льорис / Getty Images

Голкипер лондонского Тоттенхэма Уго Льорис прошел углубленное медицинское обследование из-за травмы, полученной в матче 8-го тура английской Премьер-лиги против Брайтона (0:3).

3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли
 
3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли

Осмотр опытного вратаря обнаружил у него повреждение связок, сообщает официальный сайт клуба.

Дешам спрогнозировал сроки восстановления Льориса

Это означает, что Льорис не вернется к тренировкам в 2019 году. Правда, медики решили, что киперу не понадобится хирургическое вмешательство. Лечение 32-летнего француза будет консервативным.

Уго Льорис получил травму в поединке чемпионата Англии против Брайтона, когда неудачно сыграл на перехвате, а затем упал и тяжело травмировал локоть.

Льорис допустил ужасную ошибку в матче с Брайтоном – очередной провал француза, который привел к травме

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Брайтон - Тоттенхэм Уго Льорис Уго Льорис
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