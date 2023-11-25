"Лео всегда говорил, что любит Барселону. Он лучший игрок в истории, и его всегда ассоциировали с этим клубом, городом.

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Может ли он вернуться в Барсу после завершения карьеры? Я не говорил с ним об этом, но иногда мне кажется, что его возвращение – это только вопрос времени", – заявил Агуэро в комментарии AS.

Напомним, Месси провел в структуре Барселоны 21 год, после чего 2 сезона выступал за ПСЖ. Прошлым летом ходили слухи о камбэке 36-летнего аргентинца в столицу Каталонии, однако в итоге он выбрал Интер Майами.

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