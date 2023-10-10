Они еще несколько лет могли радовать своей игрой в матчах Лиги чемпионов, но выбрали другой путь. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о 10 звездных футболистах, которые в летнее-трансферное окно-2023 решили покинуть Европу и продолжить карьеру в чемпионатах второго сорта. Фактически уйдя на футбольную пенсию.

1. Лионель Месси (ПСЖ ⇒ Интер Майами, свободный агент)

Побед в Лиге чемпионов: 4

Карьера легендарного аргентинца в ПСЖ длилась всего два года. В Париж Месси приглашали, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов, но не сложилось. Мечты боссов ПСЖ остались только мечтами. Лео, 4 раза триумфовавший ЛЧ с Барселоной, не скрывал, что чувствует себя несчастливым в столице Франции. Ситуацию осложнило еще и то, что ПСЖ решил не чествовать Месси на Парк де Пренс по случаю его победы на чемпионате мира-2022. Этот факт возмутил семикратного обладателя "Золотого мяча", который в итоге решил не подписывать новый контракт с клубом.

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Все сразу заговорили о возможном возвращении легенды в Барселону, но дальше пустых разговоров дело не пошло. Финансовые проблемы "блаугранас" с фэйр-плей никуда не делись, а Лионель Месси решил уехать в США, подписав контракт с Интером Майами. Как признался сам 36-летний футболист, главной причиной такого выбора стало желание поиграть в спокойной атмосфере – Лео устал от постоянного давления.

2. Карим Бензема (Реал Мадрид ⇒ Аль-Иттихад, свободный агент)

Побед в Лиге чемпионов: 5

Французский нападающий отдал Реалу 14 лет карьеры и выиграл со "сливочными" все, что только можно. Настоящим лидером атаки мадридцев Карим Бензема стал после ухода Криштиану Роналду – именно тогда результативность форварда вышла на кардинально новый уровень.

Впрочем, летом обладатель "Золотого мяча-2022" шокировал клуб желанием расторгнуть контракт, рассчитанный еще на год. Вместо Лиги чемпионов и реальной перспективы выиграть еще несколько трофеев с Реалом, 35-летний форвард выбрал деньги. Многомиллионный контракт с саудовским Аль-Иттихадом, по-видимому, позволит Бензема обеспечить нескольким поколениям своей семьи безбедное будущее.

3. Рияд Марез (Манчестер Сити ⇒ Аль-Ахли, 35 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 1

Алжирский вингер отдал "горожанам" 5 сезонов. После сенсационного чемпионства Англии с Лестером Марез выиграл еще 4 титула АПЛ в составе Манчестер Сити. Вишенкой на торте стал требл в сезоне 2022/23 – АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов.

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Ман Сити, безусловно, останется главным клубом в карьере 32-летнего вингера. За команду Хосепа Гвардиолы Рияд сыграл 236 матчей, в которых забил 78 голов. Но летом Марез решил пойти по пути Роналду и уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Его контракт с Аль-Ахли рассчитан до лета 2027-го – в Европе алжирца мы уже вряд ли увидим.

4. Серхио Бускетс (Барселона ⇒ Интер Майами, свободный агент)

Побед в Лиге чемпионов: 3

Хави не скрывал, что очень хотел сохранить капитана Барселоны в своей команде, однако 35-летний Бускетс не смог договориться с клубом о новом контракте. Барса предлагала своей легенде существенное понижение зарплаты, на что трехкратный победитель ЛЧ не согласился. Как следствие, сезон 2022/23 стал для опытного полузащитника последним в родном клубе.

Среди ряда вариантов продолжения карьеры Бускетс выбрал спокойное доигрывание в США. Ветеран решил перейти в Интер Майами, где снова играет с Лионелем Месси – своим давним другом и партнером по Барселоне. Впоследствии к ним присоединился еще один знаковый игрок в истории "сине-гранатовых". О нем – чуть позже.

5. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити ⇒ Аль-Наср, 27,50 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 1

История защитника сборной Испании напоминает Рияда Мареза. Правда, Ляпорт перебрался в Манчестер на полгода раньше – в начале 2018-го Атлетик Бильбао продал его за 65 миллионов евро. Эмерик сыграл за команду Хосепа Гвардиолы 180 матчей, забил 12 голов. Стал 5-кратным чемпионом Англии и выиграл ЛЧ 2022/23. Похоже, что мотивации больше не осталось.

У испанца были и другие варианты продолжения карьеры – в частности, интерес к нему проявляла Барселона. Ляпорт выбрал деньги, присоединившись к Криштиану Роналду в Аль-Насре. Манчестер Сити получил около 30 миллионов евро, а футболист – зарплату в 20 млн долларов за сезон. Такая сумма убедила защитника попрощаться с топ-футболом уже в 29 лет.

6. Жорди Альба (Барселона ⇒ Интер Майами, свободный агент)

Побед в Лиге чемпионов: 1

В сезоне 2022/23 ветеран потерял место в стартовом составе, отдав статус основного левого защитника молодому Алехандро Бальде. Сначала Жорди Альба вроде бы был готов на роль резервиста и в дальнейшем, однако позже изменил решение.

34-летний испанец присоединился к своим друзьям – Лионелю Месси и Серхио Бускетсу. Теперь опытный левый латераль играет в защите Интера Майами рядом с украинцем Сергеем Кривцовым. Альба поехал доигрывать, имея за плечами победу в ЛЧ, чемпионство Европы и 6 титулов Ла Лиги.

7. Неймар (ПСЖ ⇒ Аль-Хиляль, 90 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 1

Бразилец, который в 2017-м перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 миллиона евро, и близко их не оправдал. Неймар так и не стал настоящим лидером парижан, оставшись в тени Килиана Мбаппе, а позже – и Лионеля Месси. Во Франции Неймар сиял только эпизодически. Куда чаще с его участием случались разнообразные скандалы, ну и, конечно, травмы. Летом ПСЖ умудрился отбить за Нея почти половину его трансфера. Аль-Хиляль не пожалел 90 миллионов евро за развлечение саудитов.

У него были все шансы стать лучшим в мире, но одного таланта оказалось мало. Бразилец выбрал не футбол, а насыщенную и роскошную жизнь. Решение в 31 год ехать в Саудовскую Аравию за тонной денег только подтверждает это. Неймар-футболист де-факто закончился после ухода из Барселоны. Там он выиграл свою единственную в карьере Лигу чемпионов.

8. Садио Мане (Бавария ⇒ Аль-Наср, 30 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 1

Бывший лидер Ливерпуля год назад перебрался в Баварию, но стать своим в Мюнхене так и не смог. После драки с Лероем Сане стало понятно, что будущего в команде Томаса Тухеля у Мане больше нет. Садио, похоже, и сам это осознал.

Сенегалец, успешным периодом в Ливерпуле приучивший к солидной результативности, решил покинуть Европу уже в 31 год. Садио Мане стал одноклубником Криштиану Роналду в Аль-Насре. Форвард известен благотворительной деятельностью в родном Сенегале – теперь денег для этого точно хватит.

9. Сергей Милинкович-Савич (Лацио ⇒ Аль-Хиляль, 40 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 0

Лацио впервые за последние три года квалифицировался в Лигу чемпионов, однако это знаковое событие для клуба совпало с неожиданным уходом лидера. Старший из братьев Милинковичей-Савичей мог покинуть Лацио уже давно. Еще несколько лет назад Сергеем активно интересовался Манчестер Юнайтед, но одиозный Клаудио Лотито потребовал чуть ли не 100 миллионов.

Теперь же президент римлян вынужден был отпустить главный актив команды всего за 40 млн евро. Милинкович-Савич шокировал босса Лацио желанием продолжить карьеру в Аль-Хиляле, соблазнившись зарплатой, которую в Италии ему бы никогда не дали.

"Проблема не в его отношениях с клубом, а в голове. У нас не было финансовых проблем, Милинкович-Савич просто захотел сменить атмосферу. Я до последнего пытался его удержать, но когда меня прямо просят отпустить, то что я могу сделать? Он позвонил мне и умолял отпустить. Сейчас получается так, что Сергей завершает карьеру", – эмоционально заявил президент Лацио перед продажей футболиста.

Добавить нечего. Вместо Лиги чемпионов и игры на топ-уровне – деньги Саудовской Аравии. 28-летний полузащитник сборной Сербии свой выбор сделал.

10. Марцело Брозович (Интер ⇒ Аль-Наср, 18 миллионов евро)

Побед в Лиге чемпионов: 0

Еще один представитель Серии А, так и не выигравший Лигу чемпионов. Ближе всего к этому Брозович был в сезоне 2022/23, но тот финал Манчестер Сити – Интер завершился триумфом англичан. Как оказалось, это была последняя попытка вице-чемпиона мира-2018 побороться за самый престижный еврокубок.

Полузащитник сборной Хорватии отдал "нерадзурри" 8,5 лет и решил, что этого достаточно. Брозовичем активно интересовалась Барселона, но не сумела найти деньги на трансфер. Интер был вынужден продавать одного из лидеров из-за его высокой зарплаты. В Европе вариантов не нашлось, поэтому Марцело пошел проверенным путем – он перебрался в Аль-Наср. Европа потеряла очень солидного футболиста в расцвете карьеры – скоро хорвату исполнится всего 31.

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