Колишній нападник Барселони та збірної Аргентини Серхіо Агуеро впевнений, що історія Ліонеля Мессі з каталонським клубом не завершена.

"Лео завжди казав, що любить Барселону. Він найкращий гравець в історії, і його завжди асоціювали з цим клубом, містом.

"Останній танець": Мессі знову зіграє проти Роналду

Чи може він повернутись у Барсу після завершення кар'єри? Я не говорив з ним про це, але іноді мені здається, що його повернення – це лише питання часу", – заявив Агуеро в коментарі AS.

Нагадаємо, Мессі провів у структурі Барселони 21 рік, після чого 2 сезони виступав за ПСЖ. Минулого літа ходили чутки про камбек 36-річного аргентинця в столицю Каталонії, проте зрештою він обрав Інтер Маямі.

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію