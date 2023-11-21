В 2024 году на Кубок Сезона Эр-Рияда были приглашены Аль-Наср, Аль-Хиляль и Интер Майами.

В прошлом сезоне Кубок Сезона Эр-Рияда разыграли объединённые команды Аль-Хиляля и Аль-Насра, а также ПСЖ. На розыгрыш турнира 2024 года организаторы снова решили пригласить команду Лионеля Месси. Как сообщается в официальном пресс-релизе, в этот раз турнир будет сыгран в формате лиги. Конкретный календарь игр будет объявлен позже.

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Организаторы турнира позиционируют очередную встречу Роналду с Месси "последним танцем". Помимо португальца и аргентинца в пресс-релизе упоминаются ещё две фамилии – сербского форварда Аль-Хиляля Александара Митровича и лучшего футболиста Азии Салема Аль-Давсари.

Сезон Эр-Рияда ежегодный финансируемый государством фестиваль развлечений и спорта, который ежегодно привлекает миллионы туристов.

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