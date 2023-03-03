"Возвращение, которого ждали все" – такими словами пресс-служба "моряков" анонсировала трансфер любимца одесских фанатов. Авагимян проведет в Черноморце полгода на правах аренды из Александрии.

Минай оформил трансфер капитана сборной Украины U-19, принадлежащего Шахтеру

Артур является воспитанником Шахтера, но за первую команду так и не играл. Выступал за Мариуполь, Арсенал-Киев, армянский Алашкерт. В январе прошлого года перебрался из Черноморца в Александрию за 150 тысяч евро.

Лучше всего 26-летний вингер проявил себя именно в Одессе, где отыграл почти 2 года – 59 матчей, 14 голов и 9 результативных передач.

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