"Повернення, на яке чекали всі" – такими словами прес-служба "моряків" анонсувала трансфер улюбленця одеських фанатів. Авагімян проведе в Чорноморці півроку на правах оренди з Олександрії.

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Артур є вихованцем Шахтаря, але за першу команду так і не грав. Виступав за Маріуполь, Арсенал-Київ, вірменський Алашкерт. У січні минулого року перебрався з Чорноморця в Олександрію за 150 тисяч євро.

Найкраще 26-річний вінгер проявив себе саме в Одесі, де відіграв майже 2 роки – 59 матчів, 14 голів та 9 результативних передач.

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