Шахтер благодаря победе над Минаем (4:1) в перенесенном матче 9-го тура УПЛ вплотную приблизился к СК Днепру-1. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Шахтер перед стартом весенней части чемпионата отставал от СК Днепра-1 на 5 очков, но подопечные Игоря Йовичевича имели два матча в запасе (против одного у "спортклубовцев). Первый из них "горняки" проводили во Львове против Миная. Проблем в этой встрече никто не ожидал – впрочем, стоило не забывать о ничьей в последней встрече этих команд, да и Владимир Шаран свой крайний поединок с дончанами выиграл.

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Ярослав Ракицкий впервые после возвращения в Шахтер вернулся в стартовый состав на официальный матч. Центрбек с неоднозначной репутацией удивил исполнением гимна – он делал это тихо, с опущенной головой, но с рукой на сердце. Марьян Швед в этот момент был еще менее эмоционален.

Average гімн України fan vs. Average гімн України Enjoyer pic.twitter.com/douOj2QVnB — Майкл Сич (@totsamiymisha94) February 28, 2023

В первом тайме дончане доминировали. Игровое преимущество Шахтер конвертировал в два быстрых гола. На 8-й минуте Степаненко открыл счет, замкнув подачу Судакова с углового.

Тарас Степаненко ударом головою з подачі з кутового відкриває рахунок у матчі з Минаєм ?#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/3tme8EbvMe — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) February 28, 2023

На 15-й же Сикан принял пас от Матвиенко и пробил между ног гоклипера – 0:2! На 28-й Зубков получил проникающий пас от Судакова и мог забивать третий, однако с правого края штрафной Александр выстрелил в небо.

Впрочем, Минай пользовался индивидуальными ошибками защитников Шахтера. В частности, на 12-й минуте Бондарь не смог перехватить лонгбол Гончара, позволив Вишневскому выйти один на один с Трубиным. На 25-й же Конопля потерял Байдала при подаче с углового, позволив ему пробить с нескольких метров – в обоих случаях Анатолий спас.

Такой прекрасный перформанс повышал ценник на голкипера "горняков", но все обнулилось на 31-й минуте. Воробчак бахнул с дальней дистанции низом и по центру, однако Трубин пропустил мяч между руками! 1:2! Минай вернулся в игру.

Интрига продолжалась недолго. На 39-й минуте Конопля обошел Рогозинского и ворвался в штрафную, а защитник "лис" решил просто ударить Ефима по ногам. Бездумно, бездарно. Арбитр назначил пенальти, а Судаков его реализовал – 1:3.

Отдыхать команды отправились именно при этом счете. Во втором же тайме Шахтер довольно быстро закрыл интригу. Дальний удар Зубкова в противоход на 58-й минуте Бандура потянул, но на 60-й из-за пределов штрафной приложился Сикан – Даниил эффектно положил мяч в правый нижний угол. 1:4.

Интрига продолжалась недолго. На 39-й минуте Конопля обошел Рогозинского и ворвался в штрафную, а защитник "лис" решил просто ударить Ефима по ногам. Бездумно, бездарно. Арбитр назначил пенальти, а Судаков его реализовал – 1:3.

Отдыхать команды отправились именно при этом счете. Во втором же тайме Шахтер довольно быстро закрыл интригу. Дальний удар Зубкова в противоход на 58-й минуте Бандура потянул, но на 60-й из-за пределов штрафной приложился Сикан – Даниил эффектно положил мяч в правый нижний угол. 1:4.

Таким образом, Шахтер набрал 33 очка, вплотную приблизившись к СК Днепра-1 – "горняки" держатся на расстоянии двух очков. Минай с 14 зачетными баллами в активе остался тринадцатым.

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