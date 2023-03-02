Левый защитник "горняков" Андрей Булеза снова будет играть в Закарпатье.

19-летний игрок Шахтера присоединился к Минаю, сообщает пресс-служба закарпатцев. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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Булеза в текущем сезоне провел за "горняков" 7 поединков в Юношеской лиге УЕФА, отличившись голом в ворота Лейпцига и ассистом против Селтика. В чемпионате среди юношей успел наиграть 13 матчей.

Стоит отметить, что Андрей родом из села Заречье Закарпатской области. Ранее он тренировался под руководством нынешнего спортивного директора Миная Сергея Билана. Также защитник играет за юношескую сборную Украины U-19, в которой является капитаном.

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