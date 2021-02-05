"Возраст – это только цифры": Ювентус ярким видео поздравил Роналду с 36-летием
13:06 - Читати українською
Звездный форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду принимает поздравления по случаю 36-го дня рождения.
"36 лет, а он рулит, как никогда раньше. С днем рождения, Криштиану!
Ювентус готов предложить Роналду новый контракт, – Tuttosport
Доказательство, что возраст – это только цифры", – говорится в посте в официальном твиттере клуба.
Отметим, что для Криштиану Роналду нынешний сезон является 19-м на профессиональном уровне. В кампании 2020/21 в его активе 23 матча во всех турнирах, в которых португалец забил 22 мяча.
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