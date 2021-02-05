"Вік – це лише цифри": Ювентус яскравим відео привітав Роналду з 36-річчям
13:06 - Читать на русском
Зірковий форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду приймає вітання з нагоди 36-го дня народження.
"36 років, а він – бос, як ніколи раніше. З днем народження, Кріштіану!
Ювентус готовий запропонувати Роналду новий контракт, – Tuttosport
Доказ, що вік – це лише цифри", – йдеться у дописі в офіційному твіттері клубу.
Відзначимо, що для Кріштіану Роналду нинішній сезон є 19-м на професіональному рівні. У кампанії 2020/21 в його активі 23 матчі в усіх турнірах, у яких португалець забив 22 м'ячі.
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