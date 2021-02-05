"36 років, а він – бос, як ніколи раніше. З днем народження, Кріштіану!

Ювентус готовий запропонувати Роналду новий контракт, – Tuttosport

Доказ, що вік – це лише цифри", – йдеться у дописі в офіційному твіттері клубу.

Відзначимо, що для Кріштіану Роналду нинішній сезон є 19-м на професіональному рівні. У кампанії 2020/21 в його активі 23 матчі в усіх турнірах, у яких португалець забив 22 м'ячі.

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