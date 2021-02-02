Последняя встреча между Интером и Ювентусом была проведена всего две недели назад в рамках чемпионата, завершившись чрезвычайно уверенной победой "нерадзурри". С тех пор туринцы выиграли в четырёх поединках подряд, переиграв Наполи в Суперкубке – миланцы же выиграли в двух матчах из трёх, разделив очки с Удинезе и дожав Милан в дерби. Словом, оба коллектива набрали ход, поэтому первая битва за финал Кубка на Джузеппе Меацца обещала быть яркой.

По сравнению с поединком в Серии А, Андреа Пирло имел гораздо меньше кадровых проблем. Он не мог рассчитывать лишь на травмированного Дибалу, однако прибег к широкой ротации – Буффон стал в ворота, в центре обороны появился Демираль, на правом фланге вышел Бернардески, а в запасе остались Мората и Кьеза. Антонио Конте, в свою очередь, выставил сильнейший состав – не хватало только дисквалифицированных Лукаку и Хакими.

Первый тайм встречи оказался довольно трудным для просмотра. Интер лучше стартовал в нём, Ювентус лучше закончил, но в целом интересных эпизодов на поле не возикало. Обе команды агрессивно прессинговали без мяча и не знали, что делать после его возвращения – как следствие, игра выглядела рвано. Забегая вперёд, скажем, что голов в этот период было забито достаточно, однако кроме них можно впомнить лишь два дальних удара гостей по воробьям и один выстрел со средней дистанции в руки Хандановичу.

Да и голы не шли из игры, а стали следствием случайностей. Наиболее продуманным из них был первый: на 9-й минуте Барелла получил передачу от Санчеса на ход по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, а Мартинес, опередив де Лигта, пробил в касание под рукой Буффону – 1:0! Счастье "нерадзурри" длилось недолго, ведь туринцы на 23-й минуте провели атаку через тот же фланг – в её завершении Сандро подал на дальнюю штангу, а Куадрадо упал там в борьбе с Янгом. Арбитр назначил пенальти, а Роналду уверенно его реализовал. 1:1! Между этими эпизодами не произошло вообще ничего интересного.

Казалось, что примерно так команды и завершат первый тайм, однако против были защитники Интера. На 35-й минуте "нерадзурри" устроили феерический привоз: де Врэй отдал передачу из центра поля назад, Ханданович вышел за пределы штрафной, но Бастони опередил голкипера, забрав мяч под свой контроль – впрочем, дальше Алессандро под давлением Роналду решил сместиться поперёк поля. Криштиану сразу же обокрал центрбэка, после чего пробил с фланга в дальний угол пустых ворот. Мяч от штанги залетел в сетку – 1:2!

До перерыва счёт не изменился, а вот на старте второго тайма это могло произойти. Интер пошёл отыгрываться и едва не добился своего уже на 49-й минуте, когда Янгу удался удар с отскока под перекладину. Буффон парировал, а Ювентус на 55-й огрызнулся выстрелом Бернардески с линии штрафной в левый нижний угол – Ханданович спас миланцев. На 57-й же едва не случился второй эпический привоз: Бентанкур пришел помочь центрбеками Юве при розыгрыше от ворот, но потерял мяч под давлением Видаля перед штрафной – Санчес же принял отскок и пробил метров с 18-ти. Быть бы голу, если бы под мяч не бросился Демираль.

Если в первые пятнадцать минут после перерыва Юве не забывал про контригру и периодически выравнивал ход встречи, то в середине второго тайма преимущество Интера приняло угрожающие масштабы. Туринцы всей командой сили в оборону, а миланцы создавали моменты очень высокого качества: так, на 68-й минуте Дармиан ворвался в штрафную, убрал Бернардески на замахе и пробил метров с восьми – Буффон парировал! Ещё через две минуты Лаутаро выстрелил метров с 20-ти – над перекладиной! На 75-й же гости позволили Барелле нанести удар боковыми ножницами. Мяч прошёл рядом с левой штангой. Встревоженный Андреа Пирло на 77-й минуте снял с игры Бентанкура и Роналду, выпустив Артура и Морату, но на поле ничего не менялось.

Антонио Конте также проводил замены. Ещё на 68-й минуте он выпустил Перишича, на 72-й он добавил к атаке Эриксена, а на 86-й он пошёл ва-банк, начав снимать защитников ради Сенси и Пинамонти. Все эти усилия тренера вылились всего в один удар от новичков – это Эриксен на 78-й минуте воспользовался ошибкой Данило, пробив с линии штрафной. Точно в руки Буффону. Этот момент оказался последним для Интера.

"Нерадзурри" в заключительной части встречи не только перестали обострять игру, но и начали подвергаться контратакам гостей. Большой опасности они не несли, но в компенсированное время туринцам даже удалось загнать Интер на его половину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "бьянконери".