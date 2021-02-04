Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду вскоре получит шанс задержаться в Турине на более длительный период.

"Старая синьора" стремится продолжить сотрудничество с опытным нападающим, утверждает Tuttosport.

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Роналду вскоре получит предложение продлить контракт до лета 2023 года. Текущее соглашение португальца с Юве действует до конца сезона 2021/22. Финансовые детали обновленного контракта пока остаются неизвестными. На момент завершения нового соглашения 5-кратному обладателю "Золотого мяча" будет 38,5 лет.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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