"У меня был разговор с президентом Нивы Октаем Эфендиевым, который проинформировал о своем намерении приостановить финансирование команды. По моей информации, на это есть несколько причин.

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Мы договорились до 7 декабря сосредоточиться на поиске путей, которые бы позволили футболистам Нивы по крайней мере доиграть текущий сезон до конца. Если в ближайшие дни не удастся найти нового инвестора или предложенные нами варианты спасения не устроят Эфендиева, то тогда ФК Нива Бузова должен официально сообщить о снятии с перволигового первенства Украины, а Центральный Совет ПФЛ на своем заседании должен утвердить это решение.

Согласно Регламенту, в Чемпионскую группу вместо бузовчан попадет Буковина, которая заняла следующее после проходного место в турнирной таблице после первого этапа в группе, с которой снялась Нива. Тогда в Группе выбывания будут выступать девять клубов. И напрямую понизятся в классе не три, а два аутсайдера. Однако все эти решения должен утвердить ЦС ПФЛ. Все же, надеемся, что бузовская Нива удержится на плаву", – сказал Каденко в комментарии Sport.ua.

Напомним, по итогам первого круга Нива заняла в турнирной таблице группы А Первой лиги четвертую строчку и должна была бороться за выход в УПЛ.

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