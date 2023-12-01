"Я мав розмову з президентом Ниви Октаєм Ефендієвим, який проінформував про свій намір призупинити фінансування команди. За моєю інформацією, на це є декілька причин.

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Ми домовилися до 7 грудня зосередитися на пошуку шляхів, які б дозволили футболістам Ниви принаймні дограти поточний сезон до кінця. Якщо найближчими днями не пощастить знайти нового інвестора чи запропоновані нами варіанти порятунку не влаштують Ефендієва, то тоді ФК Нива Бузова повинен офіційно повідомити про зняття з першолігової першості України, а Центральна Рада ПФЛ на своєму засіданні має затвердити це рішення.

Згідно з Регламентом, до Чемпіонської групи замість бузівчан потрапить Буковина, яка посіла наступне після прохідного місце в турнірній таблиці після першого етапу в групі, з якої знялася Нива. Тоді у Групі вибування будуть виступати дев'ять клубів. І напряму понизяться в класі не три, а два аутсайдери. Проте всі ці рішення повинна затвердити ЦР ПФЛ. Все ж, сподіваємося, що бузівська Нива втримається на плаву", – сказав Каденко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, за підсумками першого кола Нива посіла у турнірній таблиці групи А Першої ліги четверту сходинку і мала боротися за вихід в УПЛ.

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