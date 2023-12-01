"К сожалению, президент Нивы Октай Эфендиев действительно решил приостановить финансирование клуба. Возможно, конечно, кого-то заинтересует команда Первой лиги, и у нас изменится спонсор, но в такие времена я очень в этом сомневаюсь. Парадоксально и больно.

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Было ли о решении президента клуба известно после игры с Эпицентром (Нива в последнем туре первого круга уступила 0:2, – прим.)? Тогда еще нет. У меня были свои сомнения и мысли, но это были чисто мои предположения, не более. Действительно, я узнал обо всем немножко раньше, чем весь этот интернет. Только отошел от этого... Я единственный, кто начинал от А и дошел до Я, от района до такой вершины... Для меня это туман, если честно, какой-то ступор, апатия, я просто еще не принял это. Не знаю, может, какая-то вера, что все наладится, может, появится какой-то другой инвестор. Посмотрим.

Здесь не так, чтобы искать надо, просто сейчас уже пойдет огласка по интернету, возможно, кого-то заинтересует клуб Первой лиги. Хотя я понимаю, что найти человека или людей, которые захотят вложить несколько миллионов, будет не так и легко. Но, в принципе, время есть, можно, почему бы не попробовать?

А то, что игроки уже завтра получат документы на руки и уйдут... У нас команда почти с нуля летом собиралась, поэтому ничего нового", – сказал Подолянюк в комментарии Sport.ua.

Напомним, по итогам первого круга Нива заняла в турнирной таблице группы А Первой лиги четвертое место и должна была бороться за выход в УПЛ. Согласно регламенту ПФЛ, место бузовчан в Чемпионской группе займет Буковина, которая финишировала шестой.

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