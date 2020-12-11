"Я просыпаюсь, и новость сбивает меня с ног. Легенда итальянского футбола покинула нас. Паоло, Паблито, Паоло Росси. Кажется, его всегда все называли по имени: он не был просто Росси, он был и навсегда останется ПАОЛО РОССИ.

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В памяти всплывают приятные воспоминания, которые я хранил много лет. Сегодня благодаря Паблито я листаю альбом с событиями с детства. Мне 10. Я снова чувствую жуткий холод. Холодно на улице, а рама велосипеда – ледяная. С моим дорогим папой Фьориндо, которого тоже не стало несколько месяцев назад, мы едем вдвоем на одном велосипеде. До Виченцы 12 км. Мы пойдем на стадион, посмотреть на великого Паоло Росси.

На протяжении всего матча я не отрываю от него глаз – смотрю, как он играет и забивает. В те годы зародились мои мечты. Я думал о том, как однажды сыграю на этом стадионе, в очень красивой футболке с большой буквой R на груди.

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Подражая Паоло Росси, я мог бы достичь того, чего добился он. Выиграть чемпионат мира, обыграв в финале Бразилию. Как Паоло Росси победил Германию. Взять "Золотой мяч". Как Паоло Росси. Побеждать, несмотря на ужасные боли в коленях. Как Паоло Росси.

Паоло улетел в небо, оставив нам все то хорошее, что может подарить футбол. Паоло исполнил мечту миллионов итальянцев. У меня с этим, к сожалению, не сложилось. Очень сложно понять тайну жизни, объяснить почему случается то, что случается. Невозможно заполнить пустоту, которую Паоло оставил в сердцах своей жены и троих детей. Мои мысли с ними, я шлю свои соболезнования.

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Прощай, Паоло. Возможно, на небесах ты снова обуешь свои бутсы. Надеюсь так и будет. Надеюсь, и там ты будешь улыбаться. Мы не забудем твою улыбку. Счастливого пути, Паоло, в вечное небо, где светло и спокойно", – написал "Божественный Хвостик" для La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Роберто Баджо фактически стал наследником Паоло Росси на итальянском Олимпе. Последний защищал цвета Виченцы в 1976-1979 гг., а его младший коллега дебютировал за "бьянкоросси" в 1982-м. Затем они поочередно защищали цвета Ювентуса, а в сборной Италии разминулись на два года.

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