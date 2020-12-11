"Заставлю вас побегать, когда достану": Капелло начал "запугивать" Марадону и Росси – жуткая мистика от гуру кальчо
Бывший наставник Милана, Ромы и ряда других команд Фабио Капелло своеобразно отреагировал на смерть сразу двух чемпионов мира – Диего Марадоны и Паоло Росси.
"Мои мысли переносятся от тренировочного поля Ювентуса к человеку, которого я встретил позже, когда мы вместе работали на телевидении.
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Паоло, ты тренируешься? Вам там весело с Диего? Тренируйтесь как следует, когда я приду, то заставлю вас побегать", – приводит слова специалиста Sportfair.
Напомним, что Диего Марадона и Паоло Росси ушли из жизни с интервалом в две недели. Фабио Капелло, пересекавшийся с Росси в Ювентусе, в июне исполнилось 74.
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