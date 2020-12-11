Бывший наставник Милана, Ромы и ряда других команд Фабио Капелло своеобразно отреагировал на смерть сразу двух чемпионов мира – Диего Марадоны и Паоло Росси.

Марадона и Росси (второй и третий слева) / AP: Associated Press

"Мои мысли переносятся от тренировочного поля Ювентуса к человеку, которого я встретил позже, когда мы вместе работали на телевидении.

Умер чемпион мира в составе сборной Италии Паоло Росси

Паоло, ты тренируешься? Вам там весело с Диего? Тренируйтесь как следует, когда я приду, то заставлю вас побегать", – приводит слова специалиста Sportfair.

Напомним, что Диего Марадона и Паоло Росси ушли из жизни с интервалом в две недели. Фабио Капелло, пересекавшийся с Росси в Ювентусе, в июне исполнилось 74.

Капелло и Конте устроили перепалку в прямом эфире из-за провальной тактики Интера против Шахтера