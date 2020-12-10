Бывший форвард сборной Италии Паоло Росси умер в возрасте 64 лет, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Причина смерти не сообщается, однако отмечается, что легендарный экс-футболист был неизлечимо болен.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром этого турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

Паоло – воспитанник Ювентуса, за который дебютировал в 1973 году. После аренды в Комо, перешел в Перуджу, где стал лучшим бомбардиром Серии A сезона 1977/78. В 1979 году был обвинен в участии в договорных матчах и дисквалифицирован на три года. После апелляции срок дисквалификации был уменьшен до двух лет. В 1981-м вернулся в Ювентус, который заключил с ним контракт несмотря на действующую дисквалификацию. Отбыв наказание, в 1982 году составив на поле ударное трио вместе с французом Мишелем Платини и поляком Збигневом Бонеком и помог "Старой синьоре" в течение следующих лет дважды завоевать титул чемпионов Италии, стать обладателями Кубка Италии, Кубка кубков УЕФА, Суперкубка УЕФА и Кубка чемпионов .

За сборную Италии дебютировал у официальных матчах в 1977 году. Домашний для Италии чемпионат Европы-1980 пропустил через упомянутую дисквалификацию. Срок дисквалификации Росси завершился лишь за месяц до старта чемпионата мира-1982. Несмотря на это тренер итальянцев Энцо Беарзот не только включил Паоло в заявку команды на турнир, но и рассматривал его как основного игрока – Паоло приобретал игровую форму уже по ходу турнира.

Завершающий отрезок мундиаля стал для него звездным часом. Сначала Росси отметился хет-триком в ворота Бразилии и вывел Италию в плей-офф. Впоследствии в полуфинале "Скуадра Адзурра" одолела Польшу со счетом 2:0 благодаря дублю Росси. А в финальной игре против сборной Германии Паоло открыл счет, заложив основу для победы итальянцев со счетом 3:1. В общей сложности, за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

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