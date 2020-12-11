"Я прокидаюся, і новина збиває мене з ніг. Легенда італійського футболу покинула нас. Паоло, Пабліто, Паоло Россі. Здається, його завжди всі називали по імені: він не був просто Россі, він є і назавжди залишиться ПАОЛО РОССІ.

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У пам'яті зринають приємні спогади, які я зберігав багато років. Сьогодні завдяки Пабліто я гортаю альбом з подіями з дитинства. Мені 10. Я знову відчуваю страшний холод. Холодно на вулиці, а рама велосипеда – крижана. З моїм дорогим татом Фьоріндо, якого теж не стало кілька місяців тому, ми їдемо вдвох на одному велосипеді. До Віченци 12 км. Ми підемо на стадіон, подивитися на великого Паоло Россі.

Протягом всього матчу я не відриваю від нього очей – дивлюся, як він грає і забиває. У ті роки зародилися мої мрії. Я думав про те, як колись гратиму на цьому стадіоні, у неймовірно красивій футболці з великою літерою R на грудях.

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Наслідуючи Паоло Россі, я міг би досягнути того, чого домігся він. Виграти чемпіонат світу, обігравши в фіналі Бразилію. Як Паоло Россі переміг Німеччину. Взяти "Золотий м'яч". Як Паоло Россі. Перемагати, незважаючи на жахливі болі в колінах. Як Паоло Россі.

Паоло полетів в небо, залишивши нам все те хороше, що може подарувати футбол. Паоло реалізував мрію мільйонів італійців. У мене з цим, на жаль, не склалось. Дуже складно зрозуміти таємницю життя, пояснити чому трапляється те, що трапляється. Неможливо заповнити порожнечу, яку Паоло залишив в серцях своєї дружини і трьох дітей. Мої думки з ними, я шлю свої співчуття.

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Прощай, Паоло. Можливо, на небесах ти знову взуєш свої бутси. Сподіваюсь так і буде. Сподіваюся, і там ти будеш посміхатися. Ми не забудемо твою посмішку. Щасливої дороги, Паоло, до вічного неба, де світло і спокійно", – написав "Божественний Хвостик" для La Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що Роберто Баджо фактично став спадкоємцем Паоло Россі на італійському Олімпі. Останній захищав кольори Віченци в 1976-1979 рр., а його молодший колега дебютував за "б'янкороссі" в 1982-му. Потім вони почергово захищали кольори Ювентуса, а в збірній Італії розминулися на два роки.

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