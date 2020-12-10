"Мне было очень приятно наблюдать за твоей игрой, для меня было большой честью познакомиться с тобой. Покойся с миром, Паоло, чемпион для всех", – написал Шевченко в своем Instagram.

Умер чемпион мира в составе сборной Италии Паоло Росси

Отметим, что Росси умер в возрасте 64 лет. Точная причина смерти неизвестна, однако сообщалось, что экс-форвард сборной Италии был неизлечимо болен.

Напомним, Паоло Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром этого турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

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