– Когда-то вы говорили, что настоящим Металлистом считаете команду Ярославского, а не Металлист 1925. Не изменилось ли ваше мнение сейчас?

– Когда Харьков вообще остался без футбола, появился Металлист 1925. Команда вышла в УПЛ и за это нужно поблагодарить руководство, что они возродили футбол. Сейчас есть еще и Металлист. Это хорошо для Харькова. Возможно, в будущем из Металлиста и Металлиста 1925 сделают одну команду, а может и нет. Хочется, чтобы в Харькове была действительно сильная команда.

Металлист с декабря выплатил лишь одну зарплату, – источник

Металлист 1925 финансово обеспеченная команда, там нет задолженности по зарплате. Команда на плаву, и я не думаю, что у них возникнут проблемы с сохранением прописки в УПЛ. Эдмар хорошо работает.

– Металлисту удастся сохранить прописку в УПЛ?

– Конечно, мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда Металлист. Однако тяжело сказать, что будет дальше. Наверное, Ярославский уже отошел от футбола. Хорошо, что выиграли последний матч против Львова и появилась хоть какая-то надежда.

– Как думаете, когда Металлист и Металлист 1925 вернутся на родной стадион?

– Хочется, чтобы как можно быстрее, но пока сделать это нереально. Будем ждать, пока наши защитники отгонят захватчиков, – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, после 25-ти туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ на девятой строчке, набрав 27 очков, Металлист с 22-мя пунктами предпоследний.

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