– Колись ви говорили, що справжнім Металістом вважаєте команду Ярославського, а не Металіст 1925. Чи не змінилась ваша думка зараз?

– Коли Харків взагалі залишився без футболу, з'явився Металіст 1925. Команда вийшла в УПЛ і за це потрібно подякувати керівництву, що вони відродили футбол. Зараз є ще й Металіст. Це добре для Харкова. Можливо, у майбутньому з Металіста і Металіста 1925 зроблять одну команду, а може й ні. Хочеться, щоб у Харкові була дійсно сильна команда.

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Металіст 1925 фінансово забезпечена команда, там немає заборгованості по зарплаті. Команда на плаву, і я не думаю, що у них виникнуть проблеми зі збереженням прописки в УПЛ. Едмар добре працює.

– Металісту вдасться зберегти прописку в УПЛ?

– Звичайно, мені не хочеться, щоб вилетіла моя рідна команда Металіст. Однак важко сказати, що буде далі. Напевно, Ярославський уже відійшов від футболу. Добре, що виграли останній матч проти Львова і з'явилася хоч якась надія.

– Як думаєте, коли Металіст і Металіст 1925 повернуться на рідний стадіон?

– Хочеться, щоб якнайшвидше, але наразі зробити це нереально. Будемо чекати, поки наші захисники відженуть загарбників, – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 25-ти турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ на дев'ятій сходинці, набравши 27 очок, Металіст з 22-ма пунктами передостанній.

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