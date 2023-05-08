"В Металлисте финансовых сдвигов пока не произошло. Начиная с декабря, команде лишь раз поступали выплаты. Было это неделю назад перед Динамо.

Металлист минимально одолел Львов, прервав 17-матчевую серию без побед

Тогда в среднем на руки все получили по 50 тысяч гривен. Это эквивалент официальным (!) зарплатам за 5 месяцев. В основном, в контрактах игроков прописана цифра 10 тысяч грн, остальные доплаты указаны в приложениях к этим контрактам.

Поэтому, если говорить языком официальных документов, то де-юре задолженности как таковой у Металлиста нет. А вот де-факто... Ясно одно – платеж солидарности, недавно полученный от УЕФА в размере 18 млн грн, на зарплатный фонд не пустили. Он либо пошел по назначению, то есть на развитие клубной академии, либо растворился", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Металлист наконец-то прервал свою сумасшедшую 17-матчевую безвыигрышную серию, минимально одолев Львов. Команда Перицы Огненовича покинула предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и с 22-мя очками находится на четырнадцатой позиции.

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