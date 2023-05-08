Заря продолжает писать свою сказку, которую вполне можно завершить в Лиге чемпионов. Правда, для этого надо выполнить два условия – не растратить 5-очковый гандикап от Динамо и обойти СК Днепр-1, который засел на второй позиции. Чтобы восстановить 2-очковый разрыв от второй строчки, луганчанам необходимо побеждать в каждом матче.

Очередной жертвой "черно-белых" должен был стать Металлист 1925, который борется за выживание. Харьковчане шли в трех зачетных баллах от зоны плей-офф за УПЛ, поэтому им тоже необходимо было биться за успешный результат. Хотя бы за ничью.

Первый тайм показал, что сделать это очень трудно. Подопечные Патрика Ван Леувена завершили его с бешеной статистикой ударов – 10:2 в целом, 7:0 в створ ворот. Голкипер Сидоренко выполнил 6 сейвов, причем большинство выстрелов прошли из опасных зон в штрафной, а у Герреро был выход один на один.

Благодаря стараниям Дениса "желто-синие" отправились отдыхать только с одним пропущенным голом. Заря провела его еще на 7-й минуте. Герреро замкнул подачу с углового, Сидоренко парировал, но Снурницын тут же подхватил мяч – и сбросил его Шахову. 1:0!

Перед свистком на перерыв Металлист 1925 мог и сравнять счет. Ростислав Русин выполнил перевод на левый фланг, Ременяк навесил на линию вратарской, а Сапутин ошибся на перехвате! Островский наказал голкипера ударом головой, однако мяч попал в перекладину!

Кто знает, как пошел бы матч в случае удачного завершения данного эпизода. Возможно, Заря действовала бы осторожнее. Так или иначе, а всего через шесть минут после старта второго тайма интрига во встрече была уничтожена.

Уже на 48-й Назарий Русин опередил Курило и перехватил поперечную передачу, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – 2:0.

На 52-й же луганчане организовали просто шикарное взятие ворот. Батагов протащил мяч на чужой половине и отдал пас на Герреро, тот в касание сбросил сферу Булеке, а Сергей сразу же головой вернул ее Рафаэлу. Бразилец влетел в штрафную и зарядил под перекладину – 3:0!

Следующие 40 минут превратились в формальность. Металлист 1925 получил больше свободы и даже мог размочить счет. На 76-й минуте Сапутину пришлось вступать в игру, спасая после замыкания Курило с углового, а на 80-й Ростислав Русин подхватил мяч в штрафной и пробил боковыми ножницами. Голкипер был бессилен, однако голову на линии ворот подставил Батагов.

Ко всем проблемам харьковчан добавилась еще и травма Сидоренко, которого заменил Игорь Потимков. Последний успел выручить "желто-синих", парировав удар Нагнойного после очередной классной комбинации. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу луганчан со счетом 3:0.

Таким образом, Заря набрала 53 очка, приблизившись ко второй позиции на расстояние двух зачетных баллов. Отрыв от Динамо вновь составляет пять пунктов. Подопечные Патрика ван Леувена продолжают битву за ЛЧ.