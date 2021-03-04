Хелена Сегер, которая почти 20 лет находится в отношениях со знаменитым шведом, вспомнила знакомство с Иброй и призналась, что не хочет узаконивать отношения.

"Конечно, это не была любовь с первого взгляда. Златан плохо припарковал свой Ferrari в Мальме, поэтому я не могла выехать на своем Mercedes. В довольно грубой форме я попросила его перепарковаться – это ему понравилось. Да, жить с Ибрагимовичем непросто, но, должна признаться, со мной не легче.

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Я думаю, что Златан мне нравится, потому что я противостою ему. У меня тоже есть великое прошлое, и я построила свою карьеру сама, пойдя на серьезные жертвы.

Почему я не хочу выйти за него замуж? Брак может нарушить мою независимость. В этом случае меня будут воспринимать исключительно как жену футболиста или победительницу конкурса красоты, а я не хочу этого. Думаю, что многие люди просто не знает, как я много училась, боролась и работала", – цитирует подругу Ибрагимовича Corriere dello Sport.

Заметим, Сегера старше Ибрагимовича на 11 лет – в 2020-м шведской актрисе и фотомодели исполнилось 50. Златан и Хелена находятся в отношениях с 2002 года и воспитывают двух сыновей.

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