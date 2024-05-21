Португалия объявила заявку на Евро-2024 – Роналду в шестой раз поедет на турнир, место нашлось и звездному ветерану
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес определился с игроками, которые поедут на чемпионат Европы.
Наставник португальцев вызвал 26 футболистов на Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба сборной Португалии.
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Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду шестой раз в своей карьере примет участие в чемпионате Европы. Кроме того, Роберто Мартинес вызвал также в ряды национальной команды 41-летнего защитника Порту Пепе.
Заявка сборной Португалии:
Вратари: Диогу Коста (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон) и Руи Патрисиу (Рома)
Защитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Силва (Бенфика), Гонсало Инасиу (Спортинг), Пепе (Порту), Нуну Мендеш (ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Барселона) и Нельсон Семеду (Вулверхэмптон)
Полузащитники: Жоау Пальинья (Фулхэм), Жоау Невес (Бенфика), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) и Отавио (Аль-Насср)
Нападающие: Рафаэль Леау (Милан), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсиско Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) и Криштиану Роналду (Аль-Наср).
Напомним, сборная Португалии на Евро-2024 попала в группу F, где сыграет с Чехией, Турцией и Грузией.
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