Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес определился с игроками, которые поедут на чемпионат Европы.

Наставник португальцев вызвал 26 футболистов на Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба сборной Португалии.

Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду шестой раз в своей карьере примет участие в чемпионате Европы. Кроме того, Роберто Мартинес вызвал также в ряды национальной команды 41-летнего защитника Порту Пепе.

Заявка сборной Португалии:

Вратари: Диогу Коста (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон) и Руи Патрисиу (Рома)

Защитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Силва (Бенфика), Гонсало Инасиу (Спортинг), Пепе (Порту), Нуну Мендеш (ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Барселона) и Нельсон Семеду (Вулверхэмптон)

Полузащитники: Жоау Пальинья (Фулхэм), Жоау Невес (Бенфика), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) и Отавио (Аль-Насср)

Нападающие: Рафаэль Леау (Милан), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсиско Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) и Криштиану Роналду (Аль-Наср).

Напомним, сборная Португалии на Евро-2024 попала в группу F, где сыграет с Чехией, Турцией и Грузией.

"Греческий Роберто Карлос" – упустил победу на Евро, страдал в Интере и дружил с Роналдо