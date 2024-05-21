Долгое время за египетским форвардом следила Саудовская Аравия. Летом 2023 года саудовцы предлагали Ливерпулю заоблачные деньги за Салаха, впрочем, он остался в команде.

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Будущее Мохамеда до сих пор не решено, но, кажется, форвард продолжит выступать за мерсисайдцев. Об этом он намекнул в своей публикации в соцсетях.

"Мы знаем, что трофеи – это главное, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в следующем сезоне. Наши болельщики заслуживают этого, и мы будем бороться изо всех сил", – написал Мохамед.

Напомним, что Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. В общем египтянин сыграл за мерсисайдцев в 349 матчах, в которых забил 211 голов и отдал 89 ассистов. Вместе с командой он завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

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