Хелена Сегер, яка майже 20 років перебуває у стосунках зі знаменитим шведом, пригадала знайомство з Іброю та зізналася, що не хоче узаконювати стосунки.

"Звичайно, це не було кохання з першого погляду. Златан погано припаркував свій Ferrari у Мальме, через це я не могла виїхати на своєму Mercedes. У досить грубій формі я попросила його перепаркуватися – це йому сподобалося. Так, жити з Ібрагімовічем непросто, але, мушу зізнатися, зі мною не легше.

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Я думаю, що Златан мені подобається, тому що я протистою йому. У мене теж є велике минуле, і я побудувала свою кар'єру сама, пішовши на серйозні жертви.

Чому я не хочу вийти за нього заміж? Шлюб може порушити мою незалежність. У цьому випадку мене сприйматимуть виключно як дружину футболіста чи переможницю конкурсу краси, а я не хочу цього. Думаю, що багато людей просто не знає, як я багато вчилася, боролася і працювала", – цитує подругу Ібрагімовіча Corriere dello Sport.

Зауважимо, Сегер старша за Ібрагімовіча на 11 років – у 2020-му шведській актрисі та фотомоделі виповнилося 50. Златан і Хелена перебувають у стосунках з 2002 року та виховують двох синів.

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