Невеста центрбека Шахтера Валерия Бондаря работает ведущей программы "Футбольный формат", а теперь еще и стала послом Металлиста 1925.

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"Друзья, ну что ж... Хочу вам официально сообщить о том, что теперь я и посол ФК Металлист 1925. Отныне я буду представлять клуб в медиапространстве и на публичных мероприятиях, способствовать популяризации команды среди болельщиков и создавать крутой контент. Когда я говорю, что дальше-больше, я не лгу. Думаю, вы это уже и сами поняли", – написала Савина в Instagram, прикрепив несколько горячих фото в форме Металлиста 1925.

Добавим, что сейчас харьковчане идут на пятой строчке Первой лиги – до зоны повышения в элиту всего три очка.

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