Тренер Малиновского официально продлил контракт с Дженоа
22:16 - Читати українською
Боссы генуэзцев остались довольны работой Альберто Джилардино и предложили специалисту пролонгировали сотрудничество.
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "грифонов".
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Детали сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt она рассчитана до 30 июня 2026 года.
Напомним, Джилардино возглавил Дженоа в декабре 2022 года. В текущем сезоне его команда за тур до финиша идет в турнирной таблице Серии А одиннадцатой, набрав 46 очков.
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