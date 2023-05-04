"Выдалась тяжелая игра. Я бы ее разделил на три части. Первая – это игра до 19-й минуты. Ровная игра. Когда мы понимали, что соперник будет больше владеть мячом, но навязывали борьбу. Удаление сыграло свою роль и повлияло на характер игры.

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Мы сыграли очень дисциплинированно. Не припомню у Зари много стопроцентных моментов. Опять не доработали на стандарте, пропустили гол.

После этого понимали, что надо перестраиваться, искать свои шансы в атаке. Воздушная тревога сыграла нам на пользу. Футболисты отдохнули, восстановили силы и в последние 20 минут мы атаковали, прессинговали и создали стопроцентный момент, когда с двух метров Денис Балан пробил в штангу. Если бы забили – удержали бы ничью.

Считаю, мы ни в чем не уступили Заре, которая дома обыгрывает всех. Но результат – в пользу соперника", – цитирует Вирта официальный сайт "красно-черных".

Напомним, после 24-х туров Верес идет в турнирной таблице УПЛ двенадцатым – от зоны вылета его отделяет лишь 1 очко.

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