До Львова Олександрія їхала з невтішною серією із чотирьох матчів поспіль без перемог. Гра проти команди Анатолія Безсмертного видалася для гостей дуже важкою, хоч і практично увесь другий тайм олександрійці грали у більшості.

Усе вирішив гол 18-річного Кирила Сігєєва на початку зустрічі. У розмові з Футбол 24 герой протистояння на "Скіфі" розповів про прем'єрний гол на професійному рівні, футбол Руслана Ротаня і свого улюбленого футболіста.

– Ми дуже задоволені, адже нарешті перемогли. Крім того, Олександрії вдалося показати доволі непогану гру. Особливо це стосується першого тайму, коли ми могли забивати ще кілька голів. Нам є над чим працювати, але сьогодні головне – це перемога.

– Власне, цю перемогу принесли ви своїм влучним ударом. Однак треба, мабуть, відзначити і пас Дениса Мірошніченка?

– Ми провели класну атаку, завершенням якої став пас Дениса. Це була просто ідеальна передача – точно мені у ногу. Залишалося тільки направити у ворота.

– У роздягальні отримали багато вітань?

– Усі вітали, раділи… Це мій дебютний гол на професійному рівні. Все чудово, атмосфера супер.

– Ви забивали на юнацькому рівні Реалу та Лейпцигу. Чи можна порівняти сьогоднішні відчуття із тими, які ви переживали тоді?

– Це різні емоції. Нехай там суперники були особливо потужні, але, як ви сказали, то був юнацький рівень. Мені дуже хотілося забити в УПЛ. І що найважливіше – допомогти команді виграти. Сьогодні це сталося.

– Після вдалого поєдинку у Львові Олександрія закріплюється на п'ятій позиції і продовжує вести боротьбу за єврокубки. Це додатковий тиск для вас?

– Навпаки це всіх нас мотивує і ми радіємо цьому тиску. У нас високі цілі і я сподіваюся, що ми зможемо їх досягнути. Хочемо зіграти у єврокубках і робитимемо все, щоб потрапити туди.

– Попереду гра із Шахтарем, вихованцем якого ви є. Крім того, саме у донецького клубу вас орендувала Олександрія. Ви не зможете зіграти у неділю?

– Ні, я не гратиму через умови оренди.

– Футболістом Олександрії ви стали на початку березня. Руслан Ротань запрошував особисто вас та Романа Савченка?

– Нам повідомили через агентів, що є така зацікавленість і ми з радістю погодилися. Я відчуваю підтримку від усього тренерського штабу. Мені імпонує стиль футболу Руслана Петровича та його асистентів, їхнє бачення. Це агресивний та інтенсивний футбол із триманням м'яча.

– Важливу роль у такі моменти відіграють центральні півзахисники. Поруч із вам діє Сергій Рибалка, ледь не вдвічі старший за вас.

– Все чудово! Сергій підказує мені у грі та у побуті. Я завжди можу розраховувати на його допомогу. Так само мене тепло підтримують усі інші партнери. Атмосфера у колективі прекрасна.

– Якщо говорити про ідеал вашого футболіста. Хто він?

– Не можу визначити когось одного. Скоріше, це набір певних якостей. Але, мабуть, найбільше подобається Кевін де Брюйне. Це топовий футболіст!

– І на завершення кілька слів про вашу рідну Горлівку. Давно не були вдома?

– Так, я народився на Донеччині у Горлівці. Там зараз залишаються мої родичі. Я давно не був вдома, сумую за рідними. Дуже сподіваюся, що це трапиться якнайшвидше і я зможу з'їздити додому.

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