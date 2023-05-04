"Видалася важка гра. Я б її розділив на три частини. Перша – це гра до 19-ї хвилини. Рівна гра. Коли ми розуміли, що суперник більше володітиме м'ячем, але нав'язували боротьбу. Вилучення зіграло свою роль і вплинуло на характер гри.

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Ми зіграли дуже дисципліновано. Не пригадаю у Зорі багато стовідсоткових моментів. Знову не допрацювали на стандарті, пропустили гол.

Після цього розуміли, що треба перебудовуватися, шукати свої шанси в атаці. Повітряна тривога зіграла нам на користь. Футболісти відпочили, відновили сили і в останні 20 хвилин ми атакували, пресингували і створили стовідсотковий момент, коли з двох метрів Денис Балан пробив у стійку. Якби забили – втримали б нічию.

Вважаю, ми ні в чому не поступилися Зорі, яка вдома обігрує всіх. Але результат – на користь суперника", – цитує Вірта офіційний сайт "червоно-чорних".

Нагадаємо, після 24-х турів Верес йде у турнірній таблиці УПЛ дванадцятим – від зони вильоту його відділяє лише 1 очко.

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