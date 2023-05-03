Заря набрала великолепный ход и выиграла 7 матчей из восьми в весенней части чемпионата. Верес наоборот переживает ужасный период и лишь в прошлом туре прервал затяжную безвыигрышную серию. Фаворит матча был очевиден – события на поле подтвердили прогнозы.

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Луганчане с первых минут начали создавать качественные моменты. Бражко приложился издалека, Русин подрезал головой после подачи углового – с этими ударами голкипер Вереса справился. Но уже в середине первого тайма Ющишин оставил гостей в меньшинстве.

Вратарь пытался спасти команду после ужасной ошибки защитников, вышел в поле, однако выиграть дуэль у Русина не сумел. Ющишин сбил соперника и остановил мяч рукой за пределами штрафной – удаление... и маты Юрия Вирта на фоне.

Заря продолжала комбинировать, осаждая ворота Вереса. Антюх накрутил своего визави, вышел на ударную позицию и слабо пробил в "девятку". Русин чуть не попал в дальний угол. Булеца нашел возможность разрядить пушку из-за пределов штрафной.

Команда Патрика Ван Леувена чудом не забила в первом тайме, но исправила ситуацию во втором. Помог стандарт. Булеца разыграл угловой и забросил в штрафную, а Имереков переправил мяч в сетку. Заря давно наиграла на этот гол.

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Верес посыпался – за следующие 10 минут Заря организовала ряд голевых моментов. Герреро оказался прямо перед воротами, но бахнул над перекладиной. Антюх хитро перекидывал вратаря – снова немного не хватило. Бражко постоянно прицеливался издалека и попал в штангу.

Когда должна была наступить кульминация поединка, вмешались российские оккупанты. Сигнал воздушной тревоги отправил команды в укрытие. Вынужденная пауза длилась более часа. Однако на сценарий игры это не повлияло. Заря и дальше контролировала ситуацию. Даже откровенно доминировала.

Вот только с реализацией луганцам что-то нужно делать. Герреро упустил уже второй роскошный шанс. На этот раз форвард выбежал на ворота от центрального круга, но пробил крайне неудачно – мяч прошел в нескольких метрах от дальней штанги. Сразу же Эдуардо организовал момент для Русина и Булецы. Сергей не смог своевременно сделать передачу.

В конце встречи Верес мог наказывать соперника за такое расточительство. Балан после подачи Пасича без сопротивления пробивал головой – только штанга спасла Зорю. Следом на удар издали решился Шарай. Здесь уже голкипер в красивом прыжке вынул мяч из-под перекладины.

Благодаря этой победе Заря закрепилась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Луганчане на 8 очков опережают Динамо и на 2 пункта отстают от СК Днепр-1. Оба конкурента имеют по матчу в запасе. В то же время Верес продолжает балансировать над зоной переходных матчей за сохранение места в элите.