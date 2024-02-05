Защитник Жироны Дэйли Блинд и главный тренер каталонской команды Мичел Санчес заработали дисквалификацию на центральный матч 24 тура Ла Лиги против Реала. В матче с Реалом Сосьедад (0:0) нидерландец заработал пятое предупреждение в сезоне, а тренер был удалён из своей технической зоны.

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Жирона утверждает, что оба решения арбитра Хесуса Хиля Мансано не были обоснованными. Так, Блинд всего лишь спросил у рефери по-английски, почему он не компенсировал ко второму тайму на 2 минуты меньше, ведь именно столько времени медики оказывали помощь форварду Реала Сосьедад Микелю Оярсабалю.

Мичел утверждает, что протестовал против определённых судейских решений, но делал это в рамках приличий. "Я протестовал обычным образом, никого не обидел", – заявил тренер. Недовольство арбитром было настолько велико, что после финального свистка болельщики Жироны скандировали: "Así, así, así gana el Madrid" ("Вот как, вот как, вот как побеждает Мадрид").

Руководство каталонского клуба тоже считает, что с ним поступили несправедливо. Жирона подаст апелляцию на дисквалификацию игрока и тренера, но в клубе понимают: шансов на положительное решение мало. После 23 туров Реал опережает Жирону в турнирной таблице Ла Лиги на 2 очка. Матч Жирона – Реал состоится 10 февраля.

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