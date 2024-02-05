Захисник Жирони Дейлі Блінд і головний тренер каталонської команди Мічел Санчес заробили дискваліфікацію на центральний матч 24 туру Ла Ліги проти Реала. У матчі з Реалом Сосьєдад (0:0) нідерландець заробив п'яте попередження в сезоні, а тренера було вилучено зі своєї технічної зони.

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Жирона стверджує, що обидва рішення арбітра Хесуса Хіля Мансано не були обґрунтованими. Так, Блінд всього лише запитав у рефері англійською, чому він не компенсував до другого тайму на 2 хвилини менше, адже саме стільки часу медики надавали допомогу форварду Реала Сосьєдад Мікелю Оярсабалю.

Мічел стверджує, що протестував проти певних суддівських рішень, але робив це в рамках дозволеного. "Я протестував звичайним чином, нікого не образив", – заявив тренер. Невдоволення арбітром було настільки велике, що після фінального свистка вболівальники Жирони скандували: "Así, así, así gana el Madrid" ("Ось як, ось як, ось як перемагає Мадрид").

Керівництво каталонського клубу теж вважає, що з ним вчинили несправедливо. Жирона подасть апеляцію на дискваліфікацію гравця і тренера, проте в клубі розуміють: шансів на позитивне рішення мало. Після 23 турів Реал випереджає Жирону в турнірній таблиці Ла Ліги на 2 очки. Матч Жирона – Реал відбудеться 10 лютого.

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