Каталонский клуб сейчас находится на второй строчке, отставая от мадридцев на два пункта. В субботу, 10 февраля, Жирона сыграет против Реала в 24 туре Ла Лиги. Артем Довбик пропускал игру против Реал Сосьедада из-за травмы, впрочем, есть шанс, что в матче против команды Андрея Лунина он появится на поле.

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Как сообщает журналист Нил Сола, Жирона поедет в Мадрид без Янхеля Эрреры и Дейли Блинда, которые пропустят игру из-за перебора желтых карточек. А главный тренер Мичел не сможет руководить командой, поскольку получил красную карточку в прошлом туре. Что касается Артема Довбика, то отмечается, что он будет готов на игру против Реала.

Напомним, украинец – лучший бомбардир Жироны. В активе Довбика 14 голов в 24 матчах за каталонскую команду во всех турнирах.

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