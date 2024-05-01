Челси терпит кадровое бедствие перед встречей с Тоттенхэмом, которая будет сыграна в четверг, 2 мая.

В четверг Челси предстоит сыграть с Тоттенхэмом в перенесённом матче 26 тура АПЛ. Но у "синих" серьёзные кадровые трудности – главный тренер Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать сразу на 14 игроков своей команды.

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"Конечно, мы можем добиться большего, но есть определённые обстоятельства, которые сложно объяснить словами. У нас замечательный персонал – медицинский персонал, исполнительный персонал и тренерский состав с потрясающим опытом управления клубами и работы в этом бизнесе. Когда в какие-то периоды наступает слишком много обстоятельств, неудачи могут случаться", – цитирует ВВС Почеттино.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,24, а "шпор" – 2,91. Нічия – 4,16. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,31, а на відповідний тотал менше – за 3,48.

В лазарете команды находятся Леви Колвилл, Кристофер Нкунку, Рис Джеймс, Роберт Санчес, Рахим Стерлинг, Лесли Угочукву, Аксель Дисаси, Тиагу Силва, Кэрни Чуквуэмека, Энцо Фернандес, Бен Чилвелл, Мало Густо, Уэсли Фофана и Ромео Лавия.

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