На территории одного из полей клубной академии одновременно жонглировали мячом на голове 126 детей, сообщает официальный сайт Руха.

"Футбольные сепаратисты": гендиректор Руха обвинил украинский клуб в экспорте молодых талантов за границу

Для установления рекорда "руховцы" имели три попытки, из которых засчитывался лучший результат. В частности, учитывалось количество детей, которые не уронили мяч на землю.

В итоге, лучшим результатом, который и вошел в книгу рекордов Украины, является 113 воспитанников академии "желто-черных" (из 126 детей), которые одновременно набивали мяч головой в течение отведенного им времени.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ