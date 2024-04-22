На території одного з полів клубної академії одночасно жонглювали м’ячем на голові 126 дітей, повідомляє офіційний сайт Руха.

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Для встановлення рекорду "рухівці" мали три спроби, з яких зараховувався найкращий результат. Зокрема, враховувалась кількість дітей, які не впустили м’яч на землю.

У підсумку, найкращим результатом, який і увійшов у книгу рекордів України, є 113 вихованців академії "жовто-чорних" (зі 126 дітей), які одночасно набивали м’яч головою протягом відведеного їм часу.

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