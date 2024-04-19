"Мункач делал академию не для украинского футбола, а для венгерского футбола. Считаю, что это украинские футбольные сепаратисты на нашей территории. А наша федерация предыдущей каденции все это толерировала.

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Они много детей отсюда забрали, несмотря на яркую внешнюю картинку, что они построили, инвестировали, создали условия, якобы воспитают... Кого они воспитывают для украинского футбола, кого они дали?

Они всех детей регистрируют в 30-километровой пограничной зоне и потом беспрепятственно несовершеннолетних имеют возможность отправлять за границу. Я считаю, что они работают против украинского футбола", – сказал Дедышин в интервью KDK.

Напомним, ФК Мукачево был создан в 2005 году. В 2016-м в команду зашел венгерский инвестор и клуб был переименован в Мункач. В 2021-м команда дебютировала во Второй лиге, однако после начала полномасштабного вторжения решила приостановить выступления в чемпионате Украины, сосредоточившись на работе Академии.

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