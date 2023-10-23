Защитник Миная Андрей Булеза, права на которого принадлежат Шахтеру, не поможет закарпатскому клубу в первом круге УПЛ.

Булеза травмировался в поединке против Черноморца, упав в штрафной после контакта с защитником одесситов Александром Васильевым.

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Предварительный диагноз врачей – повреждение связок голеностопного сустава. Однако, по информации ТаТоТаке, детальное обследование все же выявило разрыв связок. Восстановление продлится от 4 до 6 недель, поэтому в первом круге Андрей, скорее всего, уже не сыграет.

К слову, Булеза сыграл в 10 матчах за Минай в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.

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