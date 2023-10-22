"В первом тайме была практически равная игра, но мы надеялись, что во втором изменим ситуацию, будем играть более агрессивно. Впрочем, на контратаках мы получили 2 мяча.

Черноморец – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

В прошлом сезоне мы одержали в Одессе важную победу в конце чемпионата. Ребята тогда бились друг за друга, чтобы сохранить результат. Теперь было похоже на то, что ребята проиграли этот поединок еще до игры. Они сейчас молчат и не хотят, не могут ничего говорить.

В поединке с Рухом они выходили и бились друг за друга. В матче с Черноморцем у некоторых игроков я не увидел той агрессии, что была с Рухом. В мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ. Однако, в результате дисциплины и бойцовских качеств мы достигаем результата. В этом сезоне это пока не удается. Хочется, чтобы ребята это поняли. Если поймут, сможем с оптимизмом смотреть на турнирную таблицу", – цитирует Шарана УПЛ ТБ.

Напомним, после 11-ти туров Минай продолжает идти последним в турнирной таблице УПЛ, набрав лишь 4 очка.

Черноморец разгромил Минай и вышел на вторую строчку УПЛ – Шаран обругал арбитров, неожиданный герой оформил 2+1